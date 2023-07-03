فضيحة … إضراب 50٪ من أطباء المستشفيات يهدد حياة الفرنسيين

أعلنت نقابات طبية فرنسية أن أكثر من 50% من أطباء المستشفيات في فرنسا، لبوا الإثنين دعوتها للإضراب عن العمل، مطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالاجتماع بها للبحث في مطلب الأطباء زيادة أجورهم.

وقال طبيب الطوارئ جان-فرانسوا سيبيان، وهو رئيس نقابة “أكسيون براكتيسيان أوبيتال” التي دعت إلى هذا التحر ك، “لدينا مشاركة في الإضراب تتراوح بين 50% و100%”.

ولم يعطل الإضراب عمل المستشفيات، لكن طبيبة التخدير آن فيرني قالت “لم نر أبدا هذا العدد من الأشخاص وفي هذا العدد من الاختصاصات يشاركون في إضراب”.

وأشار الطبيب النفسي إيمانويل لوب إلى أن 30% من الوظائف الشاغرة في المستشفيات في فرنسا يشغلها إلى حد كبير عمال موقتون ومتدربون وأطباء أجانب، في ظل “تدهور” في القطاع.

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