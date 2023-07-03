ارتفاع منسوب العنصرية بفرنسا تزامنا مع الاحتجاجات على مقتل نائل

سجلت مساجد في فرنسا، على غرار مسجد “أوش” بمنطقة جيرس، هجوما عنصريا غير مسبوق، إذ تم كتابة كلمات ضد المهاجرين والمسلمين.

ودعت هذه الكتابات العنصرية لرحيل المهاجرين عن فرنسا، وهو ما استنفر رجال الأمن وجمعيات مدنية تمثل الأقلية المسلمة.

وفتح الأمن تحقيقا في هذه الوقائع، في وقت تخشى الجمعيات التي تمثل المهاجرين والمسلمين، من أعمال عدائية وعنصرية أشد قساوة في الفترة المقبلة.

وتعيش مدن فرنسية، من بينها باريس ونانت ومارسيليا، غضبا شعبيا عارما، واحتجاجات قوية، بعد مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة.

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