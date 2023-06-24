نداء من أجل لقاء تسعيني مع أفراد أسرته

أطلقت الفاعلة الاجتماعية “صباح أحمد دودوح” من سبتة السليبة نداء من أجل لقاء أفراد أسرة وعائلة المغربي “أحمد فزاكة كاجبال” المزداد بتاريخ 1934، الذي يتوفر على الجنسية الإسبانية، إذ يرقد بأحد مستشفيات سبتة في وضعية صعبة، في غياب أي أقرباء له.

وصرحت “صباح أحمد دودوح” ل “الصباح” أن هذا الرجل الذي تجاوز العقد التاسع من عمره، كان موضوع تدوينات ونداءات مبثوثة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كان يعيش حياة التشرد، حيث تواصلت مع ناشري النداء ووصلت إلى المكان الذي كان يعيش به.

وبحسها الإساني، تمكنت هذه الفاعلة الاجتماعية من نقله إلى منزلها حيث مكث تحت رعايتها حوالي أربعة أيام، وبعد شعوره بوعكة صحية حملته إلى المستشفى من أجل العلاج، حيث يرقد الآن.

ولأن (أحمد) معلوم الهوية ويتوفر على وثائقه الرسمية، من جواز سفر إسباني وأوراق ثبوتية أخرى، ولأن وضعه في المستشفى غير مريح بالنسبة له، خاصة أنه مقيد الحركة، لذلك فهو يطالب بإخلاء سبيله من أجل المغادرة صوب بيته، خاصة أن صحته تدهورت.

وحسب المصدر ذاته، فإن ل “أحمد فزاكة” أسرة تعيش بإحدى المدن الإسبانية، لكن لأسباب خاصة فهو بعيد عنها، كما أن له أقرباء بكل من مدينة المضيق وله منزل ب “حومة طنجاوة” بتطوان.

من أجل ذلك تبث الفاعلة الاجتماعية “صباح أحمد دودوح” نداءها لأفراد أسرة أحمد، سواء بإسبانيا أو داخل المغرب، من أجل التواصل معها لنقله ليعيش بينها، خاصة أن إلحاحه يتركز على الرغبة في الموت ببيته وليس بعيدا عن أهله.

ومن أجل تواصل أفراد أسرة أحمد مع الفاعلة الاجتماعية التي تعيش بمدينة سبتة، ننشر رقم هاتفها وهو التالي: 0034616783494

يوسف الجوهري(تطوان)

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