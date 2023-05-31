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خاص

سلطة‭ ‬التشريع‭ ‬بين‭ ‬الشرعية‭ ‬والمشروعية‭ ‬

منذ 29 ثانية
الدستور‭ ‬منح‭ ‬للمواطن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬اللجوء‭ ‬للمحكمة‭ ‬الدستورية‭                                                    (‬أرشيف‭)‬

Assabah

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منذ 29 ثانية


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