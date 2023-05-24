مشاريع بالبيضاء “دون علم” منتخبين

الأولى
مقالات ذات صلة
الجمارك تحجز صفائح ذهب خام
منذ دقيقتين
غسل الأموال يلاحق “كولونيلات” وأمنيين
منذ دقيقتين
تحت الدف
منذ دقيقتين
اتهام وزراء بتأخير أوراش ملكية
منذ 25 دقيقة
ملايين الهجمات السيبرانية تستهدف المغرب
منذ 59 دقيقة
خريطة مبتورة في امتحان بمدرسة أجنبية
منذ يوم واحد
حتى الحضيض تبرأ من الرجاء!
منذ يوم واحد
أجانب ينصبون على شركات تمويل
منذ يوم واحد
تحت الدف
منذ يوم واحد
31.8 مليار درهم تهدد “رؤية” البيضاء
منذ يوم واحد
محاكمة أستاذ هتك عرض تلميذات
منذ يوم واحد
الضرائب تتعقب مداخيل “مؤثرين”
منذ يوم واحد
شاهد أيضاًإغلاق
-
3 ملايين يوميا لـ”صيانة” نفق الموحدينمنذ يومين