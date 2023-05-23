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منذ دقيقتين
3 أسئلة إلى * علي الشعباني تحرش وردة فعل هل يمكن الوصول إلى ارتكاب جرائم بشعة بفعل التنمر؟ > عادة الجرائم تبدأ بالتحرش، والتنمر نوع من هذا التحرش، يترسخ فيه حب الانتقام والرغبة في الاعتداء، ويبقى بمثابة ردة فعل عنيف ضد مرتكب التنمر. ومثل هذهأكمل القراءة »

Assabah

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منذ دقيقتين


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