3 أسئلة إلى * علي الشعباني تحرش وردة فعل هل يمكن الوصول إلى ارتكاب جرائم بشعة بفعل التنمر؟ > عادة الجرائم تبدأ بالتحرش، والتنمر نوع من هذا التحرش، يترسخ فيه حب الانتقام والرغبة في الاعتداء، ويبقى بمثابة ردة فعل عنيف ضد مرتكب التنمر. ومثل هذهأكمل القراءة »
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