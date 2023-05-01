السكوري يدخل على خط انقلاب حافلة مغربيات بإسبانيا

أعربت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم (الاثنين)، عن أسفها لوفاة أجيرة مغربية وإصابة عشرة أخريات تشتغلن بالقطاع الفلاحي، جراء انقلاب حافلة نقل كانت تقل 39 عاملة ببلدية المونتي بهويلبا الإسبانية.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن المعطيات الأولية التي توفرت لديها تشير إلى أن السبب الرئيسي للحادث المأساوي هو عدم وضوح الرؤية بسبب الضباب الكثيف، معلنة مؤازتها للضحايا وأسرهن.

وأضاف المصدر ذاته أن جميع المصابات تم نقلهن إلى المستشفيات بهويلبا واشبيلية، حيث تعبأت القنصلية العامة للمملكة المغربية بإشبيلية إلى جانب السلطات الإسبانية فور وقوع الحادث، من خلال التواجد الميداني وإحداث خلية تتبع على مستوى القنصلية العامة.

وأعلنت الوزارة إحداثها خلية تتبع تنسق مع مصالح وزارة الخارجية و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل الوقوف على ملابسات الحادث، و الاتصال بأسر الضحايا و تتبع أعمال القانون في بلد الاستقبال وفق الاتفاقات الجاري بها العمل بين المملكتين المغربية و الإسبانية.

يسرى عويفي

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