اتفاق 30 أبريل في مقبرة النسيان الحكومة تركن إلى الصمت وتنكث بوعودها تجاه النقابات ركنت الحكومة إلى الصمت، ولم تعمل على تنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ما جعل العديد من الأصوات النقابية ترتفع، مطالبة بضرورة إرجاع الحوار إلى مساره الطبيعي، بدلأكمل القراءة »
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