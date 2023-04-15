عيد الفطر … الحكومة تقرر منح عطلة استثنائية

قررت الحكومة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن تعطل عن العمل، بصفة استثنائية، إدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الإثنين 24 أبريل 2023، الذي يلي عطلة العيد.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه، اليوم السبت، استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 جمادى الثاني 1426 (20 يوليوز 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم رقم 880-18-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)، قررت الحكومة أن تعطل عن العمل، بصفة استثنائية، إدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الإثنين 24 أبريل 2023، الذي يلي عطلة العيد.

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