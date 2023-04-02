بالصور.. تكريم الملاكمة المغربية خديجة المرضي بالبيضاء

حظيت البطلة المغربية خديجة المرضي، أول أمس (الجمعة)، بتكريم في أحد فنادق البيضاء، عقب تتويجها ببطولة العالم في الملاكمة.

و حضر هذا الحفل خديجة بن الشويخ، عامل الحي الحسني، ورئيس مقاطعة الحي الحسني، ومدير أكاديمية جهة البيضاء سطات للتربيةالوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفعاليات سياسية وجمعوية.

يذكر أن المرضي أول إفريقية وعربية تحرز ذهبية ببطولة العالم للملاكمة، بعد فوزها على الكازاخستانية لازات كونجيباييفا في نهائي وزنفوق 81 كيلوغراما.

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