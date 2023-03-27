صحيفة: الرؤية النيرة للملك مفتاح نجاح كرة القدم المغربية

كتبت الصحيفة الجنوب إفريقية (فاربوست)، الأحد، أن أسود الأطلس حققوا أول فوز لهم على المنتخب البرازيلي بفضل الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والاستثمار القوي في كرة القدم، كعاملين يشكلان مفتاح نجاح النخبة الوطنية.

وقالت الصحيفة تحت عنوان ‘’رؤية جلالة الملك مفتاح الانتصار على البرازيل’’، إن الرؤية الملكية الحكيمة لتطوير كرة القدم في البلاد قد أتت أكلها، كما تؤكد ذلك الإنجازات التي حققها أسود الأطلس مؤخرا.

وجاء في مقال الصحيفة أنه في مباراة كرم فيها المنتخبان روح الأسطورة العالمية بيلي الذي توفي شهر دجنبر الماضي، سجل كل من سفيان بوفال وعبد الحميد الصابري في شباك البرازيليين ليبعثا الفرحة في كامل مدن المملكة.

وأشار المقال إلى أن كازيميرو عميد منتخب السيلساو سجل الهدف الوحيد للبرازيل عند الدقيقة 67 قبل أن يهدي الصابري الفوز للأسود في الدقيقة 79 لتنتهي المقابلة بحصة هدفين لواحد.

وحسب الصحيفة، فإن هذا الفوز على البرازيل يأتي أسبوعا بعد إعلان المغرب أول المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للأمم 2023 المقرر تنظيمها في الكامرون.

وأكدت أن ’’الانتصار على بطل العالم خمس مرات أثبت أساسا أن النتائج التي حققها أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، لم تكن صدفة’’.

وذكرت الصحيفة في هذا الصدد بأن “رائد كرة القدم بشمال إفريقيا كان قد تغلب على البرتغال بقيادة رونالدو (1-0) في مونديال قطر ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم”.

وفي السياق ذاته، تناقلت (فاربوست) تصريحات مدربي المنتخب الوطني وليد الركراكي ومنتخب جنوب إفريقيا بيتسو موسيمان، اللذين عزا نجاح كرة القدم والرياضة المغربية إلى الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ونقلت عن الركراكي قوله إن ’’صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفر عدة إمكانيات لتطوير كرة القدم بالمغرب’’، موضحة أن مفتاح النجاح يتجلى في أكاديمية محمد السادس للعبة التي كانت فتحت أبوابها في سنة 2009 بالرباط في وجه المواهب الكروية من مختلف مناطق المملكة.

وأبرزت أن يوسف النصيري الذي سجل هدف الفوز للمنتخب المغربي ضد نظيره البرتغالي (1ـ0) والذي أهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي مونديال قطر، هو نتاج خالص لهذه الأكاديمية.

وأوردت الصحيفة تصريحا لمستشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عمر خياري جاء فيه أن الانتصار على البرازيل يؤكد أن الرؤية السديدة لصاحب الجلالة لتطوير كرة القدم، أتت أكلها.

وقال “إن انتصار اليوم هو نتيجة مبادرات جلالة الملك النبيلة ومشاريع جلالته الكبيرة ليس فقط لكرة القدم ولكن أيضا لجميع الأنواع الرياضية’’، مضيفا أن ’’الفوز على البرازيل هو لحظة فخر كبيرة للمغرب’’.

وتابع خياري أن رؤية جلالة الملك ساهمت أيضا في رفع مستوى كرة القدم النسوية، حيث وصل المنتخب الوطني للإناث إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات العام الماضي، وسيشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق من العام الجاري.

وحرص على التذكير ، أيضا ، أن ’’منتخبنا لكرة القدم داخل القاعة (فوتسال) فاز ببطولة إفريقيا للأمم 2020’’.

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