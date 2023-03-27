استنفار نقابي بوزارة بنسعيد

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات الوطنية ليلة (الأحد) اجتماعا موسعا عبر تقنية التراسل

عن بعد مع المكاتب الجهوية والاقليمية للإتحاد، في إطار سلسلة الإجتماعات الدورية واللقاءات التواصلية التي ينهجها الاتحاد المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لتتبع والتقييم المباشر لمختلف القضايا التي تتعلق بالطبقة الشغيلة والاكراهات التي يعاني منها القطاع بصفة عامة.

ويترأس أشغال الاجتماع أحمد بلفاطمي، الكاتب الوطني لإتحاد.

بعرض تقديمي يتطرق من خلاله إلى مختلف الأنشطة واللقاءات التي قام بها وشارك من خلالها الاتحاد عبر ربوع المملكة، بالإضافة إلى مناقشة حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي برسم سنة 2022، و مناقشة أوضاع القطاعات التابعة لوزارة الوصية؛ والملفات المطلبية لكل نقابة، ومناقشة الخطوات المستقبلية للدفاع عن مطالب ومصالح الشغيلة؛ وفي الختام إصدار بيان المكتب التنفيذي للاتحاد.

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