برقية تهنئة من ولي عهد السعودية إلى الملك بمناسبة حلول رمضان

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسرني أن أعرب لجلالتكم عن أخلص التهاني وأطيب الأماني بموفور الصحة والسعادة، سائلا المولى العلي القدير أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع وقد تحقق للأمة الإسلامية كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار، إنه سميع مجيب”.

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