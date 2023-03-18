بعد 10 سنوات من التطور.. “دهب” تحتفي بصانعي نجاحها

في الوقت الذي تعيش فيه مدينة تطوان ركودا تجاريا، يشهد عليه العديد من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، أصاب العديد من المرافق، بفعل الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجائحة، وفي ظل توقف تدفق السلع التي كانت قوافل التهريب المعيشي تحملها إلى المحلات التجارية بكل من الفنيدق، المضيق وحتى تطوان، استطاعت إحدى الشركات الرائدة في تقديم مشروب يعشقه الكثيرون أن تجد لها موطئ قدم تمكنت من خلاله من أن تخلق العديد من فرص الشغل التي استقطبت أيدي عاملة ومقاولين شباب، ذكورا وإناثا، من الطامحين إلى إثبات الذات عبر التشمير عن سواعد الجد والاجتهاد، ذلك أن الشركة أصبحت تتوفر على 60 نقطة بيع لمنتوج “دهب”، فيما ينتظر أن يتم افتتاح النقطة 61 في مستقبل الأيام بمدينة مكناس.

ونظرا للحركية التي طبعت عمل الشركة فقد تمكنت من استقطاب أيدي عاملة تقدر بأزيد من 250 فردا.

وفي هذا الإطار، ومن أجل الاحتفاء والاحتفال بعدد من العاملين مع هذا المشروع التجاري الطموح، نظمت “شركة قهوة دهب” مساء أمس (الجمعة)بتطوان، حفل تكريم لفائدة العاملات والعمال بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، وهو الحفل الذي احتضنته قاعة سينما “إسبانيول”.

ولأن الشركة اختارت أن يكون حفل الذكرى العاشرة لتأسيس “دهب” على إيقاع الاعتراف والعرفان، فقد قرر القائمون على هذا المشروع، من أجل خلق أجواء من التحفيز والتنافس بين العاملين نساء ورجالا، تنظيم عدد من المسابقات من أجل تحفيز المتعاملين معها، ومنها مسابقة “أفضل مسوق منتوج” والذي عاد للشابة كوثر بنحساين، و”أفضل كابوشينو” الذي كان من نصيب نسرين الطاهري، فيما آل لقب “أفضل مشروب دهب” إلى عماد الوجكالي، وظفر بجائزة “أحسن مسوق” أسامة البغدادي.

ولم يقف حفل شركة “دهب” عند الاحتفاء بالمنتمين للشركة والمنخرطين في نشاطها، بل شكل كذلك مناسبة لتكريم عدد من الفنانين الذي طبعوا مسيرة الفن بتطوان، وهكذا تم خلال الحفل ذاته تكريم عدد من الوجوه والفعاليات من ميادين الفن مثل رائد الطرب الأندلسي محمد الأمين الأكرمي رئيس جوق محمد العربي التمسماني للمعهد الموسيقى بتطوان، ومن الرياضة من قبيل المدرب رشيد الطاوسي وبعض وجوه الإعلام والسياسة.

وشهد الحفل حضورا لافتا لعدد من الوجوه والفعاليات التي تابعت فقرات هذا الحفل وتفاعلت مع مضامينه الإنسانية.

يوسف الجوهري (تطوان)

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