اللجنة العربية العليا للتقييس تلتئم بالرباط

انعقدت، أمس (الأربعاء) بالرباط، أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بمشاركة 19 دولة عربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال.

وافتتح أعمال الاجتماع، عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بكلمة أشاد فيها بجهود أجهزة التقييس العربية، واللجنة العربية العليا للتقييس، في وضع واقتراح السياسات وبرامج العمل الخاصة بأنشطة التقييس المختلفة وتعاونها المثمر مع المنظمة.

وجاء في كلمة المدير العام أن العالم أصبح يعيش وسط متغيرات تلعب فيها المواصفات دورا هاما تتكامل فيها جهود المنظمات الدولية والإقليمية للتقييس، ما يحتم على الجميع بناء شراكات إستراتيجية فاعلة ومستدامة لدعم منظومة التقييس الدولي، مؤكدا أن المنظمة تعمل على تطوير إستراتيجية التواصل والشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من خلال عقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO) والمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بالإضافة إلى اتفاقية تبني مواصفات بين المنظمة واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC).

وأوضح الصقر أن المنظمة تعمل جاهدة على المساهمة في إزالة العوائق الفنية للتجارة بين الدول الأعضاء، وضمان توفير مستوى عال من الحماية للمستهلك، من مختلف المخاطر الناجمة عن استعمالات المنتجات، من خلال تطوير مواصفات قياسية عربية تتماشى مع الممارسات الدولية، بالإضافة إلى إصدار لوائح فنية عربية ذات الصلة.

وتضمن جدول أعمال الدورة مواضيع أخرى تشمل اعتماد وتبني وتحديث أكثر من 500 مواصفة قياسية عربية، إلى جانب اعتماد النسخة النهائية للبرنامج العربي لـ “الحلال”، واختيار شعار اليوم العربي للتقييس لعام 2023، والاتفاق على المحاور الرئيسية للإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028.

يذكر أن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، تشمل اللجنة الدولية الكهروتقنية، وهيأة الدستور الغذائي، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والمنظمة الإفريقية للتقييس، والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، واللجنة الأوربية للتقييس، واللجنة الأوربية للتقييس الكهروتقني، والمعهد البريطاني للمواصفات، والجمعية الأمريكية للفحص والمواد، بالإضافة إلى هيأة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية.

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