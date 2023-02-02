الوزراء المغاربة والإسبان يوقعون 19 مذكرة تفاهم بالرباط

وقع الوزارء المغاربة، اليوم (الخميس)، 19 مذكرة تفاهم مع نظرائهم الإسبان، خلال أشغال الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى بين البلدين، المنعقد بالرباط، تحت رئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.

وحسب مصادر وزارية، فقد أشرف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، واتفاقية تعاون بين وزارة الخارجية المغربية ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، حول إدارة الهجرة.

من جهته، ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارته ووزارة النقل الإسبانية، تهم التعاون على مستوى البنيات التحتية، وأخرى مع وزارة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي، في مجال إدارة وتطوير وحماية الموارد المائية، ثم اتفاقيتان بين وكالتي الحوضين المائيين لتانسيفت واللوكوس، والكونفدراليتين الهيدروغرافيتين لـ”غادالفيدير”،و”سيغورا”، تهمان الإدارة اللامركزية للموارد المائية.

وفي المجال الصحي، تم توقيع مذكرة تفاهم حول الصحة والصحة النباتية وتنمية القطاعات الزراعية، وقعها وزير الفلاحة المغربي محمد صديقي، ونظيره الإسباني لويس بلاناص، وزير الفلاحة والصيد والتغذية، فيما وقعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مذكرة تفاهم تهم المجال البيئي، مع تيريزا ريبيرا النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسباني ووزيرة التحول البيئي.

أما شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، فوقع مذكرة تفاهم تهم إحداث مسالك مزدوجة في المجال العلمي، مع بيلار أليغيريا، وزير التعليم الإسباني. كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم تهم مجال التكوين المهني، من قبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وبيلار أليغريا وزيرة التنمية والتكوين المهني الإسبانية.

ووقع السكوري أيضا، إلى جانب نظيره الإسباني، خوسي ليوس أسكريفا، وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، مذكرة تفاهم حول حركات الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.

من جانبه، وقع خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وخوسي لويس أسكريفا، وزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة، مذكرة تفاهم حول التعاون التقني في مجال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

وفي قطاعت السياحة، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وريسي مارتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني.

كما وقع وزيرا النقل واللوجستيك المغربي، محمد عبد الجليل، مع نظيرته الإسباني راكيل سونشيز، وزير النقل والحركية والأجندة الحضرية، مذكرة تفاهم في مجال النقل بين البلدين.

ووقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مذكرة تفاهم مع نظيرته الإسبانية، ديانا مورانتي، حول البحث العلمي والتنمية.

إلى جانب ذلك، وقع ميراوي أيضا، مذكرة أخرى حول التعاون الجامعي، رفقة خوسي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، هذا الأخير وقع مذكرة تفاهم حول الأمن الصحي مع وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب.

كما وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية الإسباني، حول المكتبات الوطنية، ومذكرة أخرى حول الأرشيف وقعها بنسعيد وميكيل اخيطا، وزير الثقافة والرياضة الإسباني.

(ي.ع)