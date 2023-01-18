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أسواق

منذ 17 ثانية
الباعة المتجولون… الإدماج الفاشل الهشاشة والجفاف يعمقان الظاهرة والمدن الكبرى ضحية الهجرة القروية فشلت جميع المقاربات التي نهجتها الحكومات المتوالية في الحد من ظاهرة الباعة المتجولين، التي اكتسحت جميع المدن، متسببة في عرقلة السير بالشوارع، وإلحاق أضرار بالتجارة المنظمة. ورغم الجهود المبذولة ومشاريع أسواق القرب، التي جرىأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 17 ثانية


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