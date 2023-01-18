الباعة المتجولون… الإدماج الفاشل الهشاشة والجفاف يعمقان الظاهرة والمدن الكبرى ضحية الهجرة القروية فشلت جميع المقاربات التي نهجتها الحكومات المتوالية في الحد من ظاهرة الباعة المتجولين، التي اكتسحت جميع المدن، متسببة في عرقلة السير بالشوارع، وإلحاق أضرار بالتجارة المنظمة. ورغم الجهود المبذولة ومشاريع أسواق القرب، التي جرىأكمل القراءة »
مقالات ذات صلة
المنافسة غير الشريفة تغضب التجار
منذ 13 ثانية
بائع متجول لكل مواطن بالبيضاء
منذ دقيقة واحدة
الشعبانـي: مسؤوليـة الدولـة قائمـة
منذ دقيقة واحدة
تسونامي “الفراشة” يجتاح أزقة مكناس
منذ دقيقة واحدة
ضياع موارد ضريبية بـ 47 مليارا
منذ دقيقة واحدة
اتفاقية لتعزيز الجودة العمرانية
منذ يوم واحد
التضخم والغلاء سمة 2023
منذ يوم واحد
منصة رقمية لمواكبة المستثمرين
منذ يوم واحد
أخبار
منذ يوم واحد
خدمات عبر الأنترنت من “سنلام”
منذ يوم واحد
توفير أزيد من 11 ألف قنطار من الأسمدة
منذ يوم واحد
الدعوة إلى خطة تنمية رقمية جهوية
منذ يوم واحد
شاهد أيضاًإغلاق
-
محـرك للاقتصـادمنذ أسبوعين