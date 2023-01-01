بورصة الدار البيضاء .. ملخص تداولات 2022

في ما يلي أهم النقاط المسجلة برسم السنة الماضية ببورصة الدار البيضاء:

– سجل مؤشر “مازي” خسارة بنسبة 19,75 في المائة منتقلا إلى 10.720,25 نقطة. وبدوره سجل مؤشر”MSI 20″ انخفاضا بنسبة 21,03 في المائة مستقرا عند 857,43 نقطة.

– الحجم الإجمالي للتداولات 57,67 مليار درهم.

– “التجاري وفا بنك” يسيطر على تداولات المعاملات ب 4.4 مليار درهم، متبوعا ب”مناجم” بـ 3.2 مليار درهم، و”اتصالات المغرب” بـ3.1 مليار درهم.

– رسملة البورصة وصلت قيمته إلى 561 مليار درهم نهاية سنة 2022

– أقوى الانخفاضات من لدن “البنك المغربي للتجارة والصناعة” (-45,22 في المائة / 354,40 درهما)، و”دجى إنعاش الضحى” (-40,81 في المائة / 6,28 درهما)، و”مغرب أوكسجين” (-39,42 في المائة / 244,75 درهما)، و”إيكدوم” (-37,68 في المائة / 850 درهما)، و”اتصالات المغرب” (-31,88 في المائة / 95 درهما)

– أقوى الارتفاعات من قبل “مناجم” (+61,15 في المائة / 2.530 درهما)، و”باليما” (+ 50 في المائة / 165 درهما)، و”أولماس” (+48 في المائة / 1.554 درهما)، و”أليانس” (+40,65 في المائة / 52 درهما)، و”تيمار” (+30,53 في المائة / 180 درهما).

(ومع)