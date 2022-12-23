معرض “العمران إكسبو” يفتتح أبوابه بالبيضاء

تحتضن البيضاء، منذ أمس (الخميس) وإلى غاية بعد غد (الأحد)، النسخة السادسة من معرض “العمران إكسبو” العقاري الذي تنظمه مجموعة العمران لثلاثة أيام، بفضاء “Plein Ciel Paradise”.

وافتتح المعرض بمؤتمر حول موضوع « التنمية الحضرية: رافعة للتنمية المتكاملة »، بمشاركة كل من بدر كنوني، رئيس مجموعة العمران، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، ورؤساء دوائر الدار البيضاء، وعمدة البيضاء، ورئيس جهة الدار البيضاء-سطات، والأمين العام لدائرة التخطيط الجهوي، ورؤساء الاتحادات والجمعيات المهنية والعديد من كبار المسؤولين والشخصيات الأخرى بالإدارة والمؤسسات العامة والقطاع العقاري في المغرب.

وتطرق المشاركون خلال تدخلاتهم، إلى التحديات الرئيسية للاستدامة في المجال العقاري والحاجة الماسة إلى العمل على تحقيقها بشكل جماعي، وبروح من التقارب وتوحيد الجهود، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والالتزامات التي تعهدت بها بلادنا على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، ذكّر رئيس مجموعة العمران بمهام مجموعته التي ترتكز على التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار، والبحث والتطوير، في استراتيجية تطوير وتنفيذ البرامج العامة التي عهدت وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة إلى مجموعة العمران بتنفيذها على المستوى الإقليمي.

كما دعا المشاركون إلى وضع خارطة طريق للمشاريع العمومية اعتمادا على توصيات أصحاب الخبرة مثل مجموعة العمران، تفاديا للتكاليف الإضافية واقتصارا للوقت، وضمانا لمراقبة أفضل، لتحقيق تنمية حضرية مستدامة من خلال أدوات رئيسية، مثل تقاسم الرؤية والخيارات الاستراتيجية للدولة على المستوى المركزي وتطبيقها العملي على المستوى الإقليمي، والتفعيل العام لهذه الرؤية، على أن تكون الشراكة والتعاقد منهاجا للعمل مع استخدام الابتكار والبحث.

ويؤكد هذا اللقاء الوطني العقاري المهم، الذي ينظم بالتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، من خلال انتظام إصداراته سواء الوطنية أو تلك المخصصة لمغاربة العالم، على دوره الرائد في سياسة الترويج للعرض العقاري والفرص الاستثمارية التي تتيحها المشاريع المتعددة التي تنفذها مجموعة العمران في جميع أنحاء المملكة للمواطنين بجميع فئاتهم.

ويهدف معرض العمران، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع، إلى جذب أكبر عدد من الزوار والوصول إلى أفاق أوسع من خلال منصته الرقمية.

ويتكون المعرض من جناحين يستضيفان أروقة ممثليات مجموعة العمران في جهات المملكة الـ12، ومساحة مركزية كبيرة مخصصة لمختلف الشركاء المشاركين في عملية التمويل وتسجيل الأراضي، لضمان تسهيل الوصول إلى العروض المختلفة والتواصل مع مختلف العارضين