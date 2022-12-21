أسود الأطلس يعربون عن سعادتهم البالغة باستقبالهم من قبل الملك

عبر لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، الذين بلغوا نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022، الثلاثاء، عن سعادتهم وفخرهم عقب استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهم في القصر الملكي بالرباط.

وأكد قائد أسود الأطلس، غانم سايس، في تصريح للصحافة، أن الفريق الوطني “سعيد للغاية” باستقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال سايس “إنه لشرف كبير أن ألتقي بجلالة الملك”، معربا عن شكره لجلالته على جهوده الرامية إلى تطوير كرة القدم الوطنية.

وأضاف قائد أسود الأطلس أن “العديد من لاعبي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التحقوا بالمنتخب الوطني، وهو ما يعكس العمل الهام الذي قام به جلالة الملك”.

وأضاف الدولي المغربي “خضنا كأس عالم جيدة وقمنا على الخصوص بإبراز قيم جميلة، قيم إنسانية، وقيم المغرب بشكل عام، وهو ما مكننا من بلوغ هذا المستوى من المنافسة”.

كما أكد غانم سايس أنها “صفحة في تاريخ كرة القدم كتبت في المغرب وآمل أن تكون البداية وأن نواصل كتابة صفحات جميلة من هذا التاريخ”.

من جهته، أعرب اللاعب سفيان أمرابط، عن سعادته باستقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء الفريق الوطني لكرة القدم.

وقال لاعب وسط ميدان المنتخب المغربي “إنه حلم تحقق. أنا سعيد للغاية بلقاء ملكنا”.

كما شكر أمرابط الشعب المغربي على الترحيب الحار الذي خص به المنتخب الوطني، وكذا الدعم الذي قدمه له طوال منافسات كأس العالم في قطر.

ولم يفت اللاعب أيضا تقديم الشكر لمغاربة العالم على دعمهم وتشجيعاتهم. وقال “إنه أمر لا يصدق. لم أر هذا الدعم في حياتي.

كما لو أننا فزنا بكأس العالم”.

وأضاف لاعب وسط المنتخب الوطني “نحن فخورون للغاية بإسعاد شعبنا”.

من جانبه، قال اللاعب أشرف حكيمي، إن هذا “الاستقبال الملكي يعد مبعث فرح كبير لنا”.

وأضاف الظهير الأيمن لأسود الأطلس “كنا في ما بيننا فقط، لكن القدوم إلى المغرب ورؤية الشعب المغربي سعيدا للغاية يمنحنا الكثير من التحفيز والقوة للنجاحات الكبيرة التي سيعرفها فريقنا الوطني”.

كما أكد حكيمي “لقد أعطينا كل ما لدينا هذا الشهر لنجعل بلادنا فخورة بنا”.

أما اللاعب جواد اليميق، فقد أعرب بدوره عن سعادته بالاستقبال الذي حظي به أسود الأطلس من طرف جلالة الملك، وقال “نحن فخورون للغاية بتشريف بلادنا”.

وأضاف مدافع المنتخب الوطني “لقد حظينا باستقبال رائع من الجمهور المغربي منذ وصولنا إلى المطار”، معربا عن فخره بالإنجاز الذي حققه أسود الأطلس خلال مونديال قطر.

وقال مدافع الأسود “سنواصل العمل لتشريف المغرب وإفريقيا”.

واستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم (فيفا) – قطر 2022.

ويعكس هذا الاستقبال العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، والاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا. ويأتي الاستقبال إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني الذي تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

وخلال هذا الحفل وشح صاحب الجلالة، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني السيد وليد الركراكي، ولاعبي المنتخب الوطني الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم، بأوسمة ملكية.

وحل أعضاء المنتخب الوطني بأرض الوطن عشية اليوم الثلاثاء، حيث خصص لهم سكان الرباط وسلا والمدن المغربية الأخرى استقبالا حارا ودافئا. وهكذا، ومنذ وصولهم إلى مطار الرباط-سلا، وعلى طول الطريق، حرصت الجماهير الحاضرة بأعداد غفيرة على تحية أسود الأطلس والإشادة بشجاعتهم وقتاليتهم.