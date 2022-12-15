وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب لإعادة الدفء لعلاقات البلدين

وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء الخميس إلى الرباط، في زيارة تهدف لإعادة الدفء لعلاقات البلدين والتي يسودها فتور منذ أشهر، والتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة مطلع العام المقبل.

وشهدت علاقات الحليفين التقليديين فتورا في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد قرار باريس في شتنبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.

وهو القرار الذي وصفته الرباط حينها بأنه “غير مبرر”، وأدانه نشطاء حقوقيون ومثقفون ووسائل إعلام.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر إن وزير الخارجية ناصر بوريطة سيستقبل نظيرته الفرنسية الجمعة في الرباط وينتظر أن “يتطرقا إلى الشراكة الثنائية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا في كافة أبعادها”.

وأوضحت أن موضوع التأشيرات سيطرح هو الآخر، من دون إعطاء تفاصيل حول ما إذا كان سيعلن عن رفع القيود المفروضة من جانب باريس.

ومن المرتقب ان يزور ماكرون المغرب “خلال الأشهر الثلاثة الأولى” من العام المقبل، بدون أن يحدد تاريخها رسميا بعد.

وقد ساد العلاقات بين البلدين أيضا فتور بشأن ملف الصحراء المغربية، إذ تحث الرباط باريس على الاعتراف بسيادتها على أقاليمها الجنوبية، مثلما فعلت الولايات المتحدة وإسبانيا.