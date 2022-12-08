الموثقون يناقشون قانونهم بالجديدة بعد 10 سنوات من التطبيق

ينظم المجلس الجهوي للموثقين بالحديدة بشراكة مع محكم الاستئناف وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة نفسها، بعد غد (السبت)، ندوة وطنية حول “القانون 32-09 المتعلق بمهنة التوثيق بعد عشر سنوات من التطبيق. الإشكالات والاقتراحات”.

ويقام النشاط في قاعة الندوات بمنتجع مازاغان، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا.

وتتميز الندوة بمشاركات رشيد الذهبي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين، ثم يحيى بوغالب رئيس جامعة شعيب الدكالي، ثم السعيد المسكيني عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تتميز الجلسة الافتتاحية بكلمة أحمد ناهيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، ومحمد أنيس، الوكيل العام للملك بها.

وسيجري تكريم الأستاذ علي الشريف العلمي، موثق وأول رئيس للمجلس الجهوي للموثقين بالجديدة، والأستاذ أحمد ناهيد (في الصورة أعلاه)، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

وتحتضن الجلسات العلمية مواضيع هامة من قبيل قراءة نقدية في أحكام قانون التوثيق، وتوثيق التصرفات العقارية بين المحرر الرسمي والمحرر ثابت التاريخ، ودور المحررات الرسمية في تحقيق الأمن التعاقدي وضمان الاستقرار وغيرها من المواضيع ذات الأهمية، كما ستعرف الجلسات نفسها مناقشة المداخلات وتقييم الاقتراحات.

المصطفى صفر