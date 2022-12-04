انطلاق أشغال حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب بالرباط

انطلقت،اليوم الأحد بالرباط، أشغال حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب الذي ينظمه البرلمان الإفريقي.

وسيتناول المشاركون في هذا اللقاء، الذي يحتضنه البرلمان المغربي على مدى يومين، عددا من المواضيع تهم بالأساس “منهجية الاتحاد الإفريقي لتمكين الشباب وإدماجهم”، ومبادرتي الاتحاد الإفريقي لإدماج المرأة والشباب ماليا واقتصاديا، والمبادرة المسماة “1 million Next Level”.

كما سيتطرق المشاركون لمواضيع تتعلق ب”دور البرلمانات في تمكين الشباب”، و”تمكين الشباب من خلال الالتزامات القانونية والقارية الحالية التي تعهدت بها الدول الأعضاء لمعالجة مسألة تمكين الشباب” و”دور حقوق الإنسان وسيادة القانون في تعزيز دور الشباب”.

ويتضمن برنامج اللقاء أيضا مقاربة مواضيع “السلطة التشريعية والمجتمع المدني: شركاء محتملون في مجال تمكين الشباب” و”كيف يمكن للشباب تسخير أجندة 2063 للقضاء على الجوع وسوء التغذية” و”تمكين الهيئات التشريعية من أجل النهوض بدور الشباب في القضاء على الجوع وسوء التغذية”.

وسيتميز هذا الملتقى بعرض التجربة المغربية في مجال تمكين الشباب، خاصة ما يتعلق بتوفير الظروف الملائمة لتحرر الشباب وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة في قضايا التنمية.

ومن المتوقع أن يساهم حوار البرلمان الإفريقي الثاني للشباب “في تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي التي تعبر عن الرغبة في القضاء على الجوع وسوء التغذية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.

تجدر الإشارة الى أنه تم انتخاب النائبة ليلى داهي، رئيسة لتجمع الشباب بالبرلمان الافريقي يوم 2 يوليوز 2022 في إطار الدورة العادية للولاية التشريعية الخامسة لهذه المؤسسة المنعقدة ما بين 27 يونيو و2 يوليوز 2022 بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

(ومع)