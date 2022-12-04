أزمة بالدوحة بسبب تذاكر الأسود والجامعة تتحرك

كشفت مصادر مطلعة، أن نفاذ التذاكر أو عدم عرضها عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، يثير قلقا في صفوف مشجعي المنتخب الوطني قبل 48 ساعة من مباراة الاسود واسبانيا، لحساب ثمن نهائي كاس العالم بقطر 2022.

وحسب المصادر نفسها، فإن الجامعة دخلت الخط من أجل حل أزمة التذاكر، عبر مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بتخصيص تذاكر إضافية لمشجعي المنتخب الوطني.

وعلمت الصباح أن الجامعة تلقت وعودا من فيفا من أجل تمكين أنصار الاسود من متابعة المباراة.

وأشعل السوق السوداء اسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الاسباني بعد عرضها بأثمنة باهضة عبر مواقع التواصل الاحتماعي، إذ حدد ثمن التذكرة في 6 ألاف درهم، الأمر الذي أثار امتعاض مشجعي المنتخب.

(ع.ك) قطر