نشرة إنذارية: أمطار قوية وأحيانا رعدية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية (20 – 80 ملم) مرتقبة يومي الإثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 ملم مرتقبة غدا الإثنين من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال ، بكل من الجديدة وآسفي والصويرة.

وأضاف المصدر ذاته أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من شفشاون والعرائش ووزان وسيدي قاسم (40 – 80 ملم) ، والفحص-أنجرة وطنجة-أصيلة وتاونات وتطوان والقنيطرة (30 – 50 ملم) ، وذلك ابتداء من يوم غد الإثنين على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا .