أخبار الصباح
أخبار الصباح
< "مخازني" أمر وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش بإيداع "مخازني" رهن الحراسة النظرية، ليلة أول أمس (الثلاثاء)، بسبب السكر والهجوم على محجز بلدي. وقضى المتهم، رفقة زميله، ليلة بملهى، وحين مغادرتهما، لم يجدا سيارتهما، التي ركناها في مكان ممنوع، ليتوجها إلى المحجز البلدي في محاولة لاستردادها بالقوةأكمل القراءة »
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