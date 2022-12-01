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المنتخب يوحد عشق الإلترا
دعوات افتراضية وواقعية لتوحيد اللون والحب واحترام الخصم اقتداء بجمهور الويلز نزع الجمهور المغربي قبعات عشق أنديته مؤقتا، وتزيى بالعلم الوطني ووحده تشجيع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم بقطر. حب الوطن أولى بالكشف في تظاهرة عالمية يذوب فيها عشق أي فريق كان، فينصهر العاشق المصاوي بالوداديأكمل القراءة »
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