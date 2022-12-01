حوادث
ماذا يراد بمهنة المحاماة؟
مجموعة المقاطعين جعلت المحامين أضحوكة بعدما صاروا ينعتون بـ”دراري” (3/1) مع توالي الأيام ومرور الأسابيع على هذه المحنة التي لم تعرف لها مهنة المحاماة مثيلا، منذ نشأتها، أصبح الجل يطرح على نفسه هذه الأسئلة: ماذا تريد منا هذه الفئة الصغيرة التي لا يتجاوز عددها العشرات، بدعوتها المحامينأكمل القراءة »
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