حوادث
“السورسي” لمتهمين بسرقة سيارة بمكناس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بمؤاخذة متهمين بارتكابهما جناية السرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك والكسر والمشاركة فيها في حق الأول، والسرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك في حق الثاني ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبسا موقوف التنفيذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا