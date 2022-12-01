حوادث
مخالفات تفضح النقل السري
وضعت مصالح الدرك الملكي دار بوعزة، أخيرا، حدا لأنشطة جانح اختار تحويل سيارته الشخصية إلى وسيلة لامتهان النقل السري، من أجل تحقيق الربح السريع، دون مراعاة للضوابط القانونية وإجراءات السلامة، معتقدا أن أسلوبه الخاص في السياقة سيجعله بعيدا عن الوقوع في أيدي المصالح الأمنية. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
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