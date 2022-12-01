حجب الحساب

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منذ 31 ثانية
تعالت الأصوات في الفترة الأخيرة في المغرب وعدد من الدول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بسبب الرقابة الزائدة، التي أصبحت تفرضها مكاتب شركة “فيسبوك” في هذه الدول، على نشاط المستخدمين على منصتها، وتصدر قرارات مجحفة في حق المستخدمين، نتيجة تبليغات تكون في الغالب مغرضة، أو بسببأكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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