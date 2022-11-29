إقامة صلاة الاستسقاء بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء

على غرار باقي مساجد ومصليات عمالات وأقاليم المملكة، أقيمت اليوم الثلاثاء بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء صلاة الاستسقاء تنفيذا للأمر السامي للملك محمد السادس، إحياء لسنة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما قل وانحبس المطر عن الناس واشتدت الحاجة إليه.

وفي جو من الخشوع، انطلق موكب من جموع المؤمنين منهم شخصيات سياسية وأطفال وطلبة الكتاتيب القرآنية مشيا على الأقدام باتجاه مسجد الحسن الثاني يتضرعون إلى الباري عز وجل بالدعاء والاستغفار بأن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته ويحيي بلده الميت.

وبعد الوصول إلى المسجد أدى مئات المصلين من شيوخ وشباب وأطفال ونساء، في رحاب ساحة مسجد الحسن الثاني صلاة الاستسقاء في جو من الخشوع والرهبة خاشعين متضرعين إلى المولى سبحانه وتعالى بأن يسقي عباده وبهيمته ويحيي بلده الميت بأمطار الخير والخصب والنماء.

واستمع المصلون إلى خطبة الإمام التي تركزت على أهمية الاستغفار الذي يعد سببا لتفريج الهموم وجلب الأرزاق والخروج من المضائق، كما أنه مجلبة للخير لأنه سبب نزول الغيث وتكثير الزرع وتوفر المياه.

ورفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن ينزل الغيث على هذا البلد الأمين وينزل الرحمة على عباده، وينصر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويحفظه ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأن يشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وأن ينزل سحائب الرحمة والغفران على المغفور لهما الملكين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما. وفي تصريح لقناة (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز محمد جناح عضو المجلس العلمي المحلي لمقاطعة البيضاء أنفا، أن ” الإنسان في هذه الحياة معرض للخصاص والنكبات، لكن هناك رب كريم، وحينما تضيق الأمور نتوجه إلى فارج الهم سبحانه وتعالى”.

وفي تصريح مماثل، قال حمزة نصر الدين أحد طلبة كتاب الإمام مالك لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم، إنه توجه اليوم إلى مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء رفقة طلبة الكتاب لأداء صلاة الاستسقاء استجابة لدعوة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل التضرع إلى العلي القدير ليسقي عباده وبهيمته ويحيي بلده الميت بأمطار الخير.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أعلنت أمس الإثنين، عن إقامة صلاة الاستسقاء اليوم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

(ومع)