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“البراهش” تثير زوبعة بمجلس النواب
كواليس مغادرة التوفيق وامتعاض بايتاس وتهرب مزور والطالبي أعاد المنسحبين تبادل برلمانيو الأغلبية والمعارضة، بمجلس النواب، التهم إلى حد قصف الوزراء بأنهم غير أكفاء، بسبب عجزهم عن الإجابة عن أسئلة عادية، في جلسة محاسبة أعضاء الحكومة، مساء أول أمس (الاثنين). واحتدم الجدل بين الأغلبية والمعارضة، ما أدىأكمل القراءة »
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