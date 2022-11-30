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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 23 ثانية
< هجوم تعرضت "إيكيا" المغرب وإيكيا" الكويت، يوم 19 نونبر الجاري، إلى هجوم "سيبيراني"، تسبب في إحداث خلل في بعض الأنظمة التشغيلية. وأفادت مصادر من المجموعة السويدية المتخصصة في بيع الأثاث المنزلي، أمس (الثلاثاء)، أن السلطات المعنية والشركاء في مجال الأمن "السيبيراني" يباشرون تحقيقات لتحديد الجهة المسؤولةأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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