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أســــــرة

التعامل مع الطلبات المحرجة

منذ 35 ثانية
قال الكوتش عزيز أفكار، إن الكثير من الأشخاص، يجدون صعوبة في رفض الطلبات المحرجة، باعتبار أنهم يتصورون أنهم بخطوتهم يمكن أن تتأثر العلاقات. وأوضح أفكار في حديث مع “الصباح”، أن رفض الطلب المحرج، لا يعني أن الشخص غير متعاون أو لا يسعى إلى تقديم المساعدة للآخرين، باعتبارأكمل القراءة »

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منذ 35 ثانية


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