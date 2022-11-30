أســــــرة
التعامل مع الطلبات المحرجة
قال الكوتش عزيز أفكار، إن الكثير من الأشخاص، يجدون صعوبة في رفض الطلبات المحرجة، باعتبار أنهم يتصورون أنهم بخطوتهم يمكن أن تتأثر العلاقات. وأوضح أفكار في حديث مع “الصباح”، أن رفض الطلب المحرج، لا يعني أن الشخص غير متعاون أو لا يسعى إلى تقديم المساعدة للآخرين، باعتبارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا