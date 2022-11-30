الرياضة
زوبعة بالمونديال بسبب علم الأمازيغ
منعه بالملاعب تفاديا للخلط بينه وبين ألوان المجتمع المثلي ونشطاء يستنكرون أثار العلم الأمازيغي جدلا واسعا في مونديال قطر، بعد منع مشجعين مغاربة من إدخاله في مباراتي كرواتيا وبلجيكا، لحساب منافسات المجموعة السادسة. واضطرت الشرطة القطرية إلى حرمان الأمازيغ من متابعة مباراتي منتخبهم المغرب أمام كرواتيا وبلجيكا،أكمل القراءة »
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