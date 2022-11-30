أسواق
تجارة “البال” قطاع منعش
المغاربة يفضلون الملابس المستعملة على الجديدة محلية الصنع «الجديد ليه جدة والبالي لا تفرط فيه»…مثل مغربي يصلح إسقاطه على وضعية الملابس المستعملة التي لم تعد «سبة» أو مثارا للسخرية من الفقراء، بعدما أصبحت هناك أسواق خاصة يقصدها الزبناء لاقتناء ما يلزمهم وفي الوقت نفسه للتسابق للظفر بأجودأكمل القراءة »
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