الأولى
سقوط “إسكوبار” الكوكايين المغربي
الشرطة الأوربية فككت “كارتل” يتحكم في تجارة المخدرات وهولندا تنتظر تسلم المشتبه فيه أسقطت الشرطة الأوربية “يوروبول”، في كمائنها، المتحكمين في أكبر “كارتيلات” الاتجار في الكوكايين، بعد إيقاف زعمائها، ومنهم مغربي يحمل الجنسية الهولندية، يشتبه في أن له دورا كبيرا في تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية إلىأكمل القراءة »
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