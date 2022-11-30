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مجتمع

لائحة السكن الاجتماعي تغضب مواطنين بالحسيمة

منذ 21 ثانية
أثارت اللائحة الأولية المتضمنة للمواطنين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في عملية القرعة التي ستجرى 23 دجنبر المقبل، للاستفادة من شقق السكن المنخفض التكلفة بالقطب الحضري سيدي عابد بالحسيمة، غضب العديد من المواطنين بالمدينة. وحسب بعض المصادر فإن العشرات من ذوي الدخل المحدود، تم استثناؤهم من هذهأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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