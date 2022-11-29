الرياضة
الركراكي: سنلعب لأجل الفوز
قال إن المغاربة لم يفرحوا منذ مونديال 1998 وبونو «راجل» أشاد وليد الركراكي، الناخب الوطني، بأخلاق الحارس ياسين بونو، بعدما طلب منه تغييره قبل دقيقتين من انطلاق مباراة بلجيكا لشعوره بألم ومغص في بطنه. وقال الركراكي، في الندوة الصحافية، التي أعقبت مباراة بلجيكا، “بونو راجل”. قالي خرجنيأكمل القراءة »
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