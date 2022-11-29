الرياضة
الإصابات تلاحق الأسود
فحوصات جديدة لبونو ومزراوي وحكيمي وأملاح وتمدد عضلي يقلق زياش مازالت الإصابات تلاحق لاعبي المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، المقامة في قطر إلى غاية 18 دجنبر المقبل. وانضم ياسين بونو إلى قائمة المصابين، بعد إسقاط اسمه من التشكيلة الأساسية دقائق قليلة قبل انطلاق مباراة بلجيكا، جراءأكمل القراءة »
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