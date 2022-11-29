الرياضة
مصيرنا بأيدينا
العبور ممكن في حال الهزيمة أمام كندا شريطة تفوق كرواتيا على بلجيكا أو تعادلها بات التعادل أمام كندا كافيا للمنتخب الوطني، للمرور إلى الدور الثاني من مونديال قطر، بعد فوزه على بلجيكا بهدفين لصفر، واكتساح منتخب كرواتيا لكندا بأربعة أهداف لواحد، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا