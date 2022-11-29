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الرياضة

مصيرنا بأيدينا

منذ 10 ثواني
العبور ممكن في حال الهزيمة أمام كندا شريطة تفوق كرواتيا على بلجيكا أو تعادلها بات التعادل أمام كندا كافيا للمنتخب الوطني، للمرور إلى الدور الثاني من مونديال قطر، بعد فوزه على بلجيكا بهدفين لصفر، واكتساح منتخب كرواتيا لكندا بأربعة أهداف لواحد، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعةأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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