الصباح الفني
تكريم صاحب أنطولوجيا الملحون بفاس
مهرجان فنون التراث الموسيقي يحتفي بالباحث كسوس يحظى فؤاد كسوس باحث في فن الملحون، بالتكريم في الدورة 5 من المهرجان الوطني لفنون التراث الموسيقي بفاس، التي تنظمها جمعية التهامي المدغري لطرب الملحون بالمدينة بدعم من وزارة الشباب والثقافة بين 29 نونبر وفاتح دجنبر المقبل، تحت شعار “لنحافظأكمل القراءة »
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