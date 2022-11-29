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الصباح الفني

تكريم‭ ‬صاحب‭ ‬أنطولوجيا‭ ‬الملحون‭ ‬بفاس

منذ 10 دقائق
الباحث‭ ‬فؤاد‭ ‬كسوس‭          (‬خاص‭)       ‬
مهرجان‭ ‬فنون‭ ‬التراث‭ ‬الموسيقي‭ ‬يحتفي‭ ‬بالباحث‭ ‬كسوس يحظى‭ ‬فؤاد‭ ‬كسوس‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬فن‭ ‬الملحون،‭ ‬بالتكريم‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬التراث‭ ‬الموسيقي‭ ‬بفاس،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬جمعية‭ ‬التهامي‭ ‬المدغري‭ ‬لطرب‭ ‬الملحون‭ ‬بالمدينة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬بين‭ ‬29‭ ‬نونبر‭ ‬وفاتح‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬لنحافظ‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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