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“بيجيدي” يعود إلى قلعة الدعوة
بنكيران يتراجع عن حدود رسمها العثماني ليجدد الوصل بين الحزب والحركة أعاد عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، حزبه إلى أصله الدعوي، مجددا الوصل بين الحزب والحركة الأم، مشددا، أمام إخوانه، على أن “بيجيدي” ليس حزبا سياسيا قام من أجل إيديولوجية عادية، وليس حزبا قام منأكمل القراءة »
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