الأولى
نقطة تكفي
المنتخب يحتاج التعادل مع كندا وفارق الأهداف حاسم في حال الهزيمة يحتاج المنتخب الوطني إلى تعادل مع كندا، بعد غد (الخميس)، للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم بقطر، مهما كانت نتائج باقي المنافسين. وإذا تعادل الأسود أمام كندا، فسيرفعون رصيدهم إلى خمس نقاط، ضامنين بلوغ الدورأكمل القراءة »
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