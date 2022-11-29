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Morocco's coach Walid Regragui reacts at the end of the Qatar 2022 World Cup Group F football match between Belgium and Morocco at the Al-Thumama Stadium in Doha on November 27, 2022. (Photo by JACK GUEZ / AFP)
المنتخب يحتاج التعادل مع كندا وفارق الأهداف حاسم في حال الهزيمة يحتاج المنتخب الوطني إلى تعادل مع كندا، بعد غد (الخميس)، للتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم بقطر، مهما كانت نتائج باقي المنافسين. وإذا تعادل الأسود أمام كندا، فسيرفعون رصيدهم إلى خمس نقاط، ضامنين بلوغ الدورأكمل القراءة »

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