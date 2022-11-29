حوادث
صفقات للسكر تحت المجهر
اقتناء آلات من هولندا بالعملة الصعبة رغم عدم الحاجة إليها علمت «الصباح» أن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، سيستفسر المتهمين الثلاثة عشر، في ملف “صفقات السكر”، بجلسة 12 دجنبر المقبل، عن صفقات، تهم اقتناء آلات، غير تلك المستوردة من تركيا، أبرمهاأكمل القراءة »
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