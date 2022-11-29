حوادث
السجن لرئيس جماعة متهم بالسطو على عقارات
قضت هيأة غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة برفع العقوبة الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة أجدير من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات سجنا، في ملف يتعلق بالسطو على عقارات. وقضت هيأة المحكمة نفسها بالنسبة لباقي المتهمين في ملف “السطو على ملك الغير” بجماعة آيت يوسف وعلي بالحسيمة، بتأييدأكمل القراءة »
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