الأولى
جوادي في ورطة جديدة
جمعيات تتهمه بإهانة النساء على أثير إذاعة خاصة وتراسل “هاكا” عاد فكاهي الفتاح جوادي إلى إثارة الجدل، بعد تداول مقطع فيديو، ظهر فيه وهو “يهين” المرأة. ولم يتردد جوادي، في الوقت الذي حل فيه ضيفا على أحد برامج إذاعة خاصة، في وصف ما يعجبه في المرأة، وماأكمل القراءة »
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