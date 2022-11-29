أخبار الصباح
أخبار الصباح
< عبث خصصت شركة البيضاء للتهيئة 87 مليونا من ميزانية الاستثمار إلى ميزانية التسيير لتمويل أشغال "تنظيف" مسرح البيضاء الكبير ونفق الموحدين. الأول لم يفتح بعد، لوجود عطب في نموذج استغلاله، والثاني يشتغل بنصف طاقته، وغير مسلم لجماعة البيضاء. ووصف منتخب هذا النوع من الصفقات العمومية بالعبثأكمل القراءة »
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