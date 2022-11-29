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الصباح الفني

‭”‬بيل‭ ‬أو‭ ‬فاص‭” ‬ببنكرير

منذ 3 دقائق
حميد‭ ‬زيان‭ (‬خاص‭)‬
وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬فيلم‭ “‬بيل‭ ‬أو‭ ‬فاص‭” ‬للمخرج‭ ‬حميد‭ ‬زيان‭ ‬ليشارك‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬للنسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬بنكرير‭ ‬للسينما،‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬سادس‭ ‬عشر‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬ثامن‭ ‬عشر‭ ‬منه‭.‬ ويعتبر‭ “‬بيل‭ ‬أو‭ ‬فاص‭” ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬140‭ ‬فيلما‭ ‬موزعة‭ ‬بين‭أكمل القراءة »

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