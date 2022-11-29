الصباح الفني
”بيل أو فاص” ببنكرير
وقع الاختيار على فيلم “بيل أو فاص” للمخرج حميد زيان ليشارك ضمن المسابقة الرسمية للنسخة الثامنة من مهرجان بنكرير للسينما، المنظم من سادس عشر دجنبر المقبل إلى ثامن عشر منه. ويعتبر “بيل أو فاص” واحدا من بين الأفلام التي تم اختيارها من بين 140 فيلما موزعة بينأكمل القراءة »
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